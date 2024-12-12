Мать Пэрис Хилтон раскрыла необычное место хранения своих интимных фото

Мать светской львицы Пэрис Хилтон, модельер Кэти Хилтон раскрыла необычное место хранения своих откровенных фото. Соответствующее интервью из эпизода реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» приводит Page Six.

Во время разговора ее сестра Кайл Ричардис поинтересовалась, отправляла ли она снимки интимного характера своему мужу, бизнесмену Ричарду Хилтону. «У нас есть парочка кадров в банковском сейфе. В отеле Caesars Palace в Лас-Вегасе есть кровати с большим зеркалом. Там получаются такие сексуальные фото», — призналась Хилтон.

Знаменитость также уточнила, что никогда не отправляла супругу откровенные фото в текстовых сообщениях.

В декабре прошлого года эксперт по языку тела Джуди Джеймс раскрыла тайный смысл обнаженных фото знаменитостей. По мнению специалистки, демонстрация голого тела для многих людей — это не только привлечение внимания окружающих к своей персоне, но и способ показать глобальные изменения в жизни.