Минобороны: ВС РФ «Ланцетом» уничтожили артиллерийскую установку ВСУ «Богдана»

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в Сумской области самоходную артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Богдана». Кадры удара опубликовало Минобороны России.

Группировка войск «Север» обнаружила установку с помощью средств воздушной разведки. Обнаруженная цель была поражена барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Ранее Минобороны показало уничтожение бронированной машины ВСУ в Харьковской области. Попадание FPV-дрона по движущейся машине было зафиксировано средствами объективного контроля.