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16:28, 12 декабря 2024Бывший СССР

Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийской установки ВСУ

Минобороны: ВС РФ «Ланцетом» уничтожили артиллерийскую установку ВСУ «Богдана»
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в Сумской области самоходную артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Богдана». Кадры удара опубликовало Минобороны России.

Группировка войск «Север» обнаружила установку с помощью средств воздушной разведки. Обнаруженная цель была поражена барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Ранее Минобороны показало уничтожение бронированной машины ВСУ в Харьковской области. Попадание FPV-дрона по движущейся машине было зафиксировано средствами объективного контроля.

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