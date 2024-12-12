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19:17, 12 декабря 2024Силовые структуры

Москвич и крымчанин перевезли на авто с подложными номерами боеприпасы

На Кубани в машине москвича и крымчанина нашли гранатометы, автомат и патроны
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

В Краснодарском крае полиция задержала 49-летнего москвича и 29-летнего крымчанина с оружием и боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, машину фигурантов остановили на автодороге Староминская — Азов. Внутри силовики нашли две тысячи патронов, гранатометы и автомат Калашникова. Также из авто изъяли подложные госномера.

Правоохранители проводят проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге 42-летняя россиянка обнаружила боеприпасы в посылке с вещами погибшего мужа. Понимая, что за хранение подобных сувениров ей может грозить уголовное дело, женщина сообщила о находке в полицию.

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