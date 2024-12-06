Россиянка обнаружила боеприпасы в посылке с вещами погибшего на СВО мужа

В Петербурге женщина нашла патроны в посылке с вещами погибшего на СВО мужа

В Санкт-Петербурге 42-летняя россиянка обнаружила боеприпасы в посылке с вещами погибшего мужа. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, муж женщины во время боев в зоне проведения специальной военной операции (СВО) получил несовместимые с жизнью ранения. Волонтеры собрали его вещи и отправили посылкой супруге. Однако когда она пришла домой и открыла посылку, то обнаружила в ней россыпь патронов и четыре магазина к автомату Калашникова. Всего внутри нашлось 149 патронов.

Понимая, что за хранение подобных сувениров ей может грозить уголовное дело, женщина сообщила о находке в полицию. Силовики выясняют обстоятельства произошедшего.

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