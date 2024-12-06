Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:58, 6 декабря 2024Силовые структуры

Россиянка обнаружила боеприпасы в посылке с вещами погибшего на СВО мужа

В Петербурге женщина нашла патроны в посылке с вещами погибшего на СВО мужа
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 42-летняя россиянка обнаружила боеприпасы в посылке с вещами погибшего мужа. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, муж женщины во время боев в зоне проведения специальной военной операции (СВО) получил несовместимые с жизнью ранения. Волонтеры собрали его вещи и отправили посылкой супруге. Однако когда она пришла домой и открыла посылку, то обнаружила в ней россыпь патронов и четыре магазина к автомату Калашникова. Всего внутри нашлось 149 патронов.

Понимая, что за хранение подобных сувениров ей может грозить уголовное дело, женщина сообщила о находке в полицию. Силовики выясняют обстоятельства произошедшего.

25 сентября сообщалось, что проживающий в Краснодаре мужчина получил срок за посылку из оружейного магазина в США

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Кинь его! Ногу, палец ломай!» СК опубликовал видео с нападением чеченского подростка, за которого вступился Кадыров

      Россиянина осудили на 15 лет за госизмену

      Японскую монету XIX века неожиданно выкопали на другом конце света

      Путин обратился к двум бригадам Вооруженных сил России

      Эстонская военная компания проведет на Украине испытания зенитных ракет

      Москвичам пообещали скорые снегопады

      Выдача кредитов в России рекордно упала

      Захватившие заложников в СИЗО-1 российские заключенные получили сроки от 10 до 28 лет

      Политолог назвал плюс от назначения Хинштейна врио губернатора Курской области

      Первый корабль ВМС США переоборудовали под гиперзвуковые ракеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше