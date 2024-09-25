Россиянин получил срок за посылку из оружейного магазина в США

Советский районный суд Краснодара приговорил местного жителя Алексея Данилова за незаконный оборот оружия к 6,5 года условно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По информации следствия, в январе 2023 года приобрел две затворные группы с курками производства американской компании FailZero BCG, которые используются в автоматическом карабине М16. Свой заказ он оформил международным почтовым отправлением из США. Для конспирации в посылку упаковали ботинки.
Краснодарские таможенники обнаружили оружие и вызвали сотрудников ФСБ, которые его изъяли. После этого они провели обыски дома у кубанца и нашли там различные боеприпасы.
Видео предоставлено УФСБ России по Краснодарскому краю.
На кадрах видно, какой арсенал был найден у осужденного.
Ранее сообщалось, что россиянин получил три года колонии за незаконное хранение оружия и боеприпасов