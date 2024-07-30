Россиянин получил три года колонии за незаконное хранение оружия и боеприпасов

Суд дал 3 года колонии жителю Москвы за незаконное хранение оружия и боеприпасов

Раменский городской суд Московской области приговорил к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима местного жителя Леонова И.Е. за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

По данным ведомства, в отношении мужчины 1991 года рождения было возбуждено три уголовных дела по статьям 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и 223 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ.

По данным ФСБ, в ходе обысков по месту жительства Леонова было найдено и изъято 13 единиц огнестрельного оружия, самодельные гранаты с запалом, 134 патрона различного калибра и 3,5 килограмма пороха. При этом, разрешительная документация на указанное оружие и боеприпасы отсутствовала.

Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил к 21 году лишения свободы Александра Уварова, который хранил в своем гараже килограммы наркотиков и револьвер.