Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:52, 30 июля 2024Силовые структуры

Россиянин получил три года колонии за незаконное хранение оружия и боеприпасов

Суд дал 3 года колонии жителю Москвы за незаконное хранение оружия и боеприпасов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Раменский городской суд Московской области приговорил к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима местного жителя Леонова И.Е. за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

По данным ведомства, в отношении мужчины 1991 года рождения было возбуждено три уголовных дела по статьям 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и 223 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ.

По данным ФСБ, в ходе обысков по месту жительства Леонова было найдено и изъято 13 единиц огнестрельного оружия, самодельные гранаты с запалом, 134 патрона различного калибра и 3,5 килограмма пороха. При этом, разрешительная документация на указанное оружие и боеприпасы отсутствовала.

Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил к 21 году лишения свободы Александра Уварова, который хранил в своем гараже килограммы наркотиков и револьвер.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Они хотели досадить России». Зачем Украина приписывает себе победу над ЧВК «Вагнер» в Мали?

      Российский ветеран отстоял в очереди на жилье 33 года

      В Госдуме ответили на опасения Германии в появлении российских войск у границ ФРГ и Польши

      Россиянин получил три года колонии за незаконное хранение оружия и боеприпасов

      В Париже обокрали пятерых участников Олимпиады

      Итальянская полиция арестовала замок российского миллиардера

      Два командира «Хезболлы» стали жертвами удара Израиля по Бейруту

      Вооруженный грабитель открыл огонь по постояльцам отеля в Бразилии и попал на видео

      Популярный российский комик рассказал о поедании голубей из-за бедности

      Мужчина показал гениталии ребенку на российском пляже и был задержан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше