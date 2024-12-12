Москвичей предупредили о сильных снегопадах и похолодании

Синоптик Ильин: в выходные в Москву придут сильные снегопады и похолодание

В выходные, 14 и 15 декабря, в Москву придут сильные снегопады и похолодания. Об этом предупредил жителей столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.

В ночь на пятницу, 13 декабря, температура воздуха в столице понизится до минус 6 — минус 8 градусов Цельсия, а днем будет достигать минус 4 — минус 6 градусов. Ветер будет северо-западным и усилится до 6-11 метров в секунду, добавил метеоролог.

«Мороз на этом не остановится и будет крепчать. Ночью в воскресенье и в понедельник мороз усилится до минус 7 — минус 12 градусов, в дневные часы в субботу в Москве минус 3 — минус 5 градусов, немного похолодает, к вечеру будет снегопад», — рассказал Ильин.

Сильный снег, по прогнозам синоптика, продолжится и в воскресенье. Дневные температуры во второй выходной день будут достигать минус 3 — минус 8 градусов Цельсия.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в Москве установится зимняя погода. Температура воздуха будет ниже климатической нормы, в субботу — на четыре градуса. Минимальная температура в столице окажется на уровне минус 10–12 градусов, по региону — от минус семи до минус 12 градусов, уточнила метеоролог.