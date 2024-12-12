Москвичам рассказали о погоде на выходные

Синоптик Позднякова: на предстоящих выходных в столице установится зимняя погода

На предстоящих выходных, 14 и 15 декабря, в Москве установится январская погода. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Но все-таки это декабрьская погода, потому что сейчас у нас короткий световой день», — прокомментировала синоптик. Температура воздуха будет ниже климатической нормы, в субботу — на четыре градуса. Минимальная температура в столице окажется на уровне минус 10-12 градусов, по региону — от минус 7 до минус 12 градусов. Максимальная температура в столице составит от минус 5 до минус 7 градусов, по региону — от минус 5 до минус 10 градусов.

В воскресенье минимальная температура в Москве составит от минус 6 до минус 8 градусов, по области — от минус 5 до минус 10 градусов. Дневная температура составит от минус 4 до минус 6 градусов, по области — от минус 4 до минус 9 градусов. Температура в этот день окажется ниже нормы на 2-3 градуса.

При этом не исключено, что к середине следующей недели температура воздуха вернется к климатической норме или даже окажется чуть выше нее, заметила синоптик.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила москвичей о зиме с аномально высокими температурами.