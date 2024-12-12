Мужчина помешал россиянину встретиться с дочкой и выстрелил ему в голову

Суд дал 13 лет жителю Братска за убийство отца дочери своей знакомой в гаражах

Суд в Братске с участием коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, который расправился с отцом дочери своей знакомой на территории гаражного кооператива. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Мужчину признали виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Как установил суд, все произошло 3 декабря 2022 года. Подсудимый, находясь в гаражном кооперативе «Мотор 1», выстрелил из огнестрельного оружия в голову 38-летнего отца дочери своей знакомой, который пришел за машиной для встречи с девочкой. Потерпевший не выжил, а его тело на следующий день обнаружил сосед по кооперативу.

Житель Братска не признал свою вину в преступлении.

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