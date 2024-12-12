На Украине посмеялись над Зеленским после предложения Орбана провести переговоры

Соскин: Зеленский не готов участвовать в переговорах по модели Орбана

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не готов участвовать в переговорных инициативах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как считает Соскин, Зеленский совершенно не подготовлен к такой модели переговоров и не компетентен. «Это не его кредо абсолютно», — отметил он.

По его словам, практикуемая Орбаном модель «челночной дипломатии», однако, становится все более актуальной и действенной. При этом, Зеленскому придется реагировать и подстраиваться под происходящие изменения, подчеркнул Соскин.

«Ему приходится перестраиваться на ходу, кордебалет <...> устраивать с прыжками в стороны и делать разные кувырки через голову назад, вперед, вбок, влево, вправо», — заключил он.

Ранее Соскин заявил, что цель Зеленского состоит в уничтожении молодых граждан. Так он прокомментировал просьбу украинского лидера о приглашении страны в НАТО.