Настасья Самбурская запустила бренд одежды с платьями за десятки тысяч рублей

Настасья Самбурская запустила бренд одежды Actress с платьями за 57 тысяч рублей

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская запустила бренд одежды с нарядами за десятки тысяч рублей. Видео с ее комментарием появилось на странице главного редактора Furor Media Дмитрия Иноземцева в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Универ» презентовала премиальную продукцию своей марки под названием Actress (с англ. — «Актриса») в одном из столичных шоурумов. В том числе она продемонстрировала журналистам платье из шелкового бархата за 57 тысяч рублей и кашемировое пальто за 60 тысяч рублей.

При этом знаменитость заявила, что в числе ее клиентов уже оказались манекенщица Мария Миногарова и ведущая Ксения Собчак. «Для меня это не игрушки. Это, конечно же, творческая реализация. Я к этому серьезно подошла», — выразила артистка свое отношение к новому бизнесу.

В июне сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева также собирается запустить свой бренд косметики и одежды.