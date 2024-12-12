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13:25, 12 декабря 2024Из жизни

Назван способ быстро найти пару в приложении для свиданий

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Alicia Windzio / dpa / Globallookpress.com

PR-директор Наталья Красильникова назвала способ быстро найти пару онлайн. Об этом представительница дейтинг-сервиса Mamba рассказала в эксклюзивном комментарии для «Ленты.ру».

По ее словам, главное — четко определять собственные цели и желания: детальное представление о качествах будущего избранника, а также перечень недостатков, с которым можно легко смириться. Красильникова рекомендует начать с визуализации. «Представьте его рост, телосложение, цвет глаз и волос, отношение к вредным привычкам. Если пройтись по пунктам анкеты, можно крупными штрихами нарисовать внешность идеального партнера. Например, если вам не нравятся парни ниже 170 сантиметров, вы сможете сразу отсеять тех, кто вам точно не подходит», — советует эксперт. Она также рекомендует обсуждать цели и ожидания перед встречей и делать это в максимально деликатной форме, избегая агрессии.

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Красильникова также отмечает, что перед регистрацией в дейтинг-сервисе важно отделить навязанные желания от истинных. Таким навязанным желанием может быть стремление вступить в брак «потому что пора» или страх одиночества. Другие ложные мотивы для регистрации в приложениях для знакомств — обычная скука, желание забыть бывшего партнера или повысить самооценку.

«Такие пользователи часто застревают в дейтинг-сервисе надолго, поскольку у них нет конкретной цели — они просто хотят свайпать профили», — объясняет эксперт. Она подчеркнула, что приложения для свиданий — это очень энергозатратный инструмент, который может съедать время и даже вызывать зависимость.

Если вы не знаете, чего хотите, какая у вас цель знакомства, то общаясь с неподходящими людьми или оказываясь неподходящим человеком для кого-то, вы рискуете выгореть, что приведет к потере веры в любовь и существование вашей пары. Поэтому так важно заранее определить для себя, какой тип отношений вам нужен. Главное — быть честным с собой и другими

Наталья Красильникова

Согласно новому исследованию Mamba, 65 процентов женщин и 58 процентов мужчин поставили себе цель найти своего человека в 2025 году.

17
процентов

опрошенных обоих полов хотели бы проработать свои травмы от предыдущих отношений, прежде чем начать знакомиться

Ранее россияне и россиянки назвали идеальное место для первого свидания и не сошлись во мнениях. Большинство россиянок (75 процентов) считают лучшим выбором для встречи кафе или ресторан, в то время как 60 процентов россиян назвали идеальным вариантом прогулку по парку.

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