Россияне и россиянки назвали идеальное место для первого свидания и не сошлись во мнениях

Треть россиян признали, что готовы позвать девушку домой на первом свидании

Большинство россиян считают, что успех первого свидания сильно зависит от его локации. Об этом стало известно из опроса дейтинг-сервиса «Мамба», результаты которого имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Из опроса об условиях для идеального свидания выяснилось, что 77 процентов женщин и 72 процента мужчин считают, что место может скрасить романтическую обстановку или, напротив, все испортить. Однако разнополые респонденты не сошлись во мнениях об идеальной локации. Большинство россиянок (75 процентов) считают лучшим выбором для встречи кафе или ресторан, в то время как 60 процентов россиян назвали идеальным вариантом прогулку по парку. При этом треть опрошенных мужчин признали, что не против позвать девушку к себе домой еще до личного знакомства. Лишь шесть процентов женщин готовы на такой риск. Подавляющее большинство опрошенных женщин предпочитают проводить первые встречи «на нейтральной территории».

Каждый второй считает, что идеальный день для первого свидания — это выходной: так ответили 54 процента мужчин и 49 процентов женщин. На втором месте пятница, а вот понедельник для свиданий не рассматривает почти никто. Время суток тоже имеет значение: почти 70 процентов опрошенных выбирают вечер, а около четверти предпочитают день. Утренние же свидания не вдохновляют практически никого.

Опрос показал, что мужчины и женщины планируют примерно одинаковый бюджет для первого свидания: около 30 процентов готовы потратить 2-4 тысячи рублей. Чуть больше 20 процентов рассчитывают уложиться в 1-2 тысячи, а 16-17 процентов могут позволить себе потратить 4-8 тысяч. Роскошное свидание стоимостью больше 10 тысяч рублей планируют только 7-8 процентов респондентов. При этом женщины часто включают в эту сумму расходы на свой образ — наряд, прическу и макияж.

Больше половины мужчин (52 процента) предпочитают спонтанность на первом свидании, однако 38 процентов женщин убеждены в том, что нужно иметь четкий сценарий, а также план «Б». Чтобы свидание прошло успешно, большинство россиян старается выбирать локацию для первого свидания вместе. При этом чуть меньше четверти мужчин привыкли самостоятельно принимать это решение, 13 процентов женщин такой расклад устраивает.

Абсолютное большинство женщин придерживается мнения, что приглашать на свидание должен мужчина (86 процентов). Мнение мужчин по этому вопросу разделилось: половина респондентов по умолчанию берут эту ответственность на себя, а 44 процента уверены, что приглашать должен тот, кто больше заинтересован во встрече.

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