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11:46, 7 ноября 2024Из жизни

Названа причина тоски и страданий россиян в осеннее время

Большинство россиян без пары признались в остром чувстве одиночества осенью
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: ShotPrime Studio / Shutterstock / Fotodom

Россияне признались, что осенью им чаще хочется найти партнера для серьезных отношений. Об этом стало известно из опроса дейтинг-сервиса «Мамба», результаты которого имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Осенью подавляющее большинство россиян — 83 процента — острее чувствуют одиночество и отсутствие пары. Еще 77 процентам респондентов в это время особенно не хватает заботы и внимания. При этом женщины сильнее подвержены осенней хандре: только 17 процентов признались, что не грустят осенью. Причинами страданий в «Мамбе» назвали подступающие холода и осеннюю меланхолию.

Среди мужчин только 31 процент опрошенных сохраняет позитивный настрой. Мужчины чаще борются с тоской, сосредотачиваясь на работе — так ответили 32 процента. 28 процентов уделяют больше времени себе и своим увлечениям. Женщины предпочитают развеивать грусть при помощи хобби и спорта (42 процента). При помощи работы с апатией борются 30 процентов респонденток.

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При этом осенью и мужчинам, и женщинам хочется найти серьезного партнера, так ответили 53 процента мужчин и 62 процента женщин. Основным способом поиска пары для большинства мужчин (63 процента) и женщин (75 процентов) становятся приложения для свиданий. Только 13 процентов мужчин и 12 процентов женщин ищут пару в офлайне. Мужчины даже отмечают у себя склонность к более активному романтическому общению осенью (38 процентов).

Кроме того, мужчины вдвое чаще (46 процентов), чем женщины (26 процентов), жалеют, что не нашли пару летом, чтобы осенью не быть одинокими.

Ранее сообщалось, что женщины из России с возрастом стали отказываться от серьезных отношений. А мужчины, напротив, с годами все чаще ищут долгосрочные союзы.

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