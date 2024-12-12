Назван способ сделать жилье доступным для россиян

Депутат Никитин: субсидии и дотации могут сделать жилье доступным для россиян

Сделать жилье доступным для россиян поможет заметное расширение государственного участия в жилищных программах — в том числе целевые субсидии и дотации. Такой способ облегчить гражданам покупку домов и квартир назвал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин в беседе с «Газетой.Ru».

Парламентарий пояснил, что придется существенно увеличить финансирование нацпроектов для поддержки россиян с низкими и средними доходами. Например, можно предоставлять целевые субсидии на покупку и строительство жилья конкретным категориям населения — семьям с детьми, врачам, педагогам, представителям востребованных в отдельных регионах профессий и участникам СВО.

Однако вероятность принятия таких мер будет зависеть от распределения федерального бюджета, отметил Никитин. Депутат подчеркнул, что доступность жилья влияет на демографическую ситуацию в стране. Поэтому для стабилизации рождаемости нужно помогать семьям в приобретении недвижимости.

Ранее большинство россиян (89 процентов опрошенных) назвали покупку квартиры несбыточной мечтой. До этого столь категорично говорили о приобретении жилья не более 45 процентов респондентов. В текущих условиях для накопления на квартиру без привлечения ипотеки потребуется около 10 лет, предположили эксперты.