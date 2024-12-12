Названы самые необычные в России бьюти-процедуры

Команда «ВКонтакте» назвала самые необычные предлагаемые в России бьюти-услуги

Команда «ВКонтакте» проанализировала публичные бизнес-сообщества соцсети в сфере бьюти и перечислила самые необычные услуги, на которые могут записаться россияне. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе соцсети.

Отмечается, что всего, по ситуации на ноябрь 2024 года, мастера и компании в сфере красоты развивают более 258 тысяч бизнес-сообществ «ВКонтакте». Среди стандартных услуг — маникюр, педикюр, услуги парикмахеров, бровистов и стилистов.

Однако в социальной сети были замечены и необычные предложения, например, от SPA и массажных салонов. Так, в Арзамасе можно заказать SPA «Капучино», в Ульяновске — попробовать программу для двоих с омовением ног и массаж облаком пены, а в Сочи — записаться на энергетический массаж от шаманки из Бурятии. Среди других нестандартных услуг — золототерапия для лица, шампанское для волос, массаж ракушками, коррекция фигуры с помощью чилийского перца и обертывание в льняную рубаху в таежном SPA.

Самыми популярными бьюти-услугами, которые предлагаются бизнесом «ВКонтакте», в третьем квартале 2024 года стали маникюр и педикюр — количество контактов пользователей с этими услугами выросло на 20,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте по популярности — наращивание ресниц и услуги бровиста — рост составил 45,5 процента. В топе востребованных оказались также парикмахерские услуги, депиляция, шугаринг и SPA.

Подчеркивается, что во «ВКонтакте» предпринимателям доступны все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете. Достаточно создать бизнес-сообщество и добавить информацию о товарах и услугах. Подробнее о том, как развивать свое дело в сети, можно узнать в уроках и полезных материалах обучающей платформы VK для бизнеса.

Ранее бьюти-эксперт Елена Носкова предупредила, что чрезмерно интенсивный домашний уход за кожей может привести к проблемам. Специалист обратила внимание на то, что сегодня мода на гиперуход сменяется трендом на так называемый скинимализм — минимальное использование уходовой и декоративной косметики, а также вдумчивое использование индивидуально подобранных средств.