Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:50, 12 декабря 2024Интернет и СМИ

Названы самые необычные в России бьюти-процедуры

Команда «ВКонтакте» назвала самые необычные предлагаемые в России бьюти-услуги
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Команда «ВКонтакте» проанализировала публичные бизнес-сообщества соцсети в сфере бьюти и перечислила самые необычные услуги, на которые могут записаться россияне. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе соцсети.

Отмечается, что всего, по ситуации на ноябрь 2024 года, мастера и компании в сфере красоты развивают более 258 тысяч бизнес-сообществ «ВКонтакте». Среди стандартных услуг — маникюр, педикюр, услуги парикмахеров, бровистов и стилистов.

Однако в социальной сети были замечены и необычные предложения, например, от SPA и массажных салонов. Так, в Арзамасе можно заказать SPA «Капучино», в Ульяновске — попробовать программу для двоих с омовением ног и массаж облаком пены, а в Сочи — записаться на энергетический массаж от шаманки из Бурятии. Среди других нестандартных услуг — золототерапия для лица, шампанское для волос, массаж ракушками, коррекция фигуры с помощью чилийского перца и обертывание в льняную рубаху в таежном SPA.

Самыми популярными бьюти-услугами, которые предлагаются бизнесом «ВКонтакте», в третьем квартале 2024 года стали маникюр и педикюр — количество контактов пользователей с этими услугами выросло на 20,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте по популярности — наращивание ресниц и услуги бровиста — рост составил 45,5 процента. В топе востребованных оказались также парикмахерские услуги, депиляция, шугаринг и SPA.

Подчеркивается, что во «ВКонтакте» предпринимателям доступны все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете. Достаточно создать бизнес-сообщество и добавить информацию о товарах и услугах. Подробнее о том, как развивать свое дело в сети, можно узнать в уроках и полезных материалах обучающей платформы VK для бизнеса.

Ранее бьюти-эксперт Елена Носкова предупредила, что чрезмерно интенсивный домашний уход за кожей может привести к проблемам. Специалист обратила внимание на то, что сегодня мода на гиперуход сменяется трендом на так называемый скинимализм — минимальное использование уходовой и декоративной косметики, а также вдумчивое использование индивидуально подобранных средств.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп раскрыл план по Украине

      Ведущая газета США отказалась публиковать фото убийцы миллионера по одной причине

      Россиянам раскрыли способ защиты от мигрени

      В Москве начали восстанавливать сталинские высотки

      Настасья Самбурская запустила бренд одежды с платьями за десятки тысяч рублей

      Бывший полковник СБУ задался вопросом о смысле войны за Украину

      Нацбанк Украины повысил процентную ставку

      Steam разрешил откладывать обновления игр

      В российском поселке пожаловались на регулярные фекальные потопы

      Россиянам перечислили критерии выбора сладких подарков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше