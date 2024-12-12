Россияне пожаловались на льющийся из холодных кранов кипяток

Новосибирцы жалуются на кипяток, льющийся из холодных кранов уже третий месяц

В домах Новосибирска из холодных кранов льется кипяток. Ситуация продолжается уже третий месяц, пишет издание «Прецедент».

С коммунальными проблемами столкнулись жители домов по улице Невельского. По словам собственников, с августа горячая вода течет не только из обоих кранов, но и в унитазе. Температура воды в квартирах достигает 38-41 градуса.

В ответ на жалобы в сервисе «Решаем вместе» их лишь благодарят за активную жизненную позицию. Делу не помогло и обращение в местную прокуратуру. В надзорном органе заключили, что нарушений в действиях коммунальных служб не установлено, а возникший дефект на водоводе был устранен еще в сентябре. Тем не менее кипяток по-прежнему льется из холодных кранов. Сами жильцы предполагают, что это не единственная неисправность на трубопроводе.

В итоге на жалобы горожан отреагировали в ресурсоснабжающей организации. Рабочие раскопали проблемный участок коммуникаций, но дальше этого дело не продвинулось. В итоге вода стала поступать под здания, затапливая подвалы. Лестничные площадки заволокло паром, стоит сырость и разрастается плесень. Учитывая давность постройки (двухэтажки построены в 50-х годах), такие потопы губительны для конструкций. Деревянные перекрытия в затопленных кипятком зданиях отсыревают и гниют.

Ранее кипятком залило несколько жилых дворов в подмосковном городе Чехов. Дома, которых коснулась коммунальная авария, уже несколько месяцев страдали от фекальных потопов.