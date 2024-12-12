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14:46, 12 декабря 2024Экономика

Одной стране предрекли отсутствие проблем из-за тарифов США

Reuters: предлагаемые Трампом пошлины незначительно повлияют на Великобританию
Вячеслав Агапов

Фото: Toby Melville / Reuters

Предлагаемые избранным президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт из Великобритании незначительно повлияют на экономику страны. Отсутствие проблем из-за новых тарифов предрек ряд экономистов, сообщает Reuters.

Одной из причин, по которой эксперты настроены оптимистично в отношении вышедшей из Евросоюза страны, является характер ее торговли. Пятая часть товарооборота Великобритании приходится на Соединенные Штаты, однако лишь треть британского экспорта составляют товары, на которые будут распространяться предлагаемые тарифы. При этом крупнейшим торговым партнером королевства остается именно ЕС.

«Без более сложных торговых отношений с ЕС Великобритания будет более гибкой в достижении договоренностей с президентом Трампом. Этому также способствует то, что торговля товарами с США примерно сбалансирована, а значит, тарифы могут оказаться ниже», — заявил Джеймс Росситер из TD Securities.

Несмотря на разговоры о едином тарифе в размере 10–20 процентов для всех стран и более высоких тарифах для Китая, Канады и Мексики, 19 из 23 опрошенных экономистов ожидают, что США введут пошлины в размере менее 10 процентов. Прочие полагают, что тариф будет нулевым.

«Конечно, как страна с открытой экономикой, Великобритания неизбежно ощутит на себе последствия торговой войны, но, вероятно, в меньшей степени, чем страны, сильно зависящие от производства и экспорта товаров, такие как Германия», — сказал Стефан Купман из Rabobank.

В Канаде уже нашли ответ на возможное начало торговой войны со стороны соседей. Если избранный президент США Дональд Трамп решит ввести тарифы, Оттава прекратит поставлять энергоносители, пообещал глава штата Онтарио Даг Форд. В настоящее время Канада экспортирует в США порядка 60 процентов своей нефти и 85 процентов электроэнергии.

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