В Канаде нашли ответ на угрозу торговой войны с США

Форд: Канада прекратит поставки электроэнергии в США в случае введения пошлин

Если избранный президент США Дональд Трамп решит ввести тарифы на канадские товары, Оттава прекратит поставлять энергоносители. Такой ответ на возможное начало торговой войны со стороны соседей нашел глава штата Онтарио Даг Форд, его слова приводит ТАСС.

По итогам совещания глав регионов с премьер-министром Джастином Трюдо политик пообещал, что страна готова остановить продажу электроэнергии и ресурсов, если Трамп реализует свои угрозы и введет 25-процентные пошлины на поставки из Канады.

Мы пойдем на все в зависимости от того, насколько далеко это зайдет. Мы используем все инструменты в нашем арсенале вплоть до отключения их от энергоносителей, которые мы им поставляем, — заявил Форд.

В настоящее время Канада экспортирует в США порядка 60 процентов своей нефти и 85 процентов электроэнергии.

В разговоре с Трюдо Трамп пригрозил главе государства, что уже в день своей инаугурации введет ввозные пошлины в размере 25 процентов на все канадские товары, если страна не разберется с притоком нелегальных мигрантов в США. В свою очередь канадский премьер пообещал «обязательно ответить» на эту меру и напомнил, что ответные меры на установленные Трампом в свой первый президентский тарифы на сталь и алюминий привели к их последующей отмене.