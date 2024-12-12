Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:08, 12 декабря 2024Бывший СССР

Офицер ВСУ предрек хаос и недолгую оборону Покровска

Офицер Лютый: оборона Покровска долго не протянется, ВСУ столкнутся с хаосом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Оборона Красноармейска (украинское название города — Покровск) долго не протянется, Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с хаосом. Об этом заявил командир роты 68-й отдельной егерской бригады ВСУ с позывным Лютый, передает УНИАН.

«Не думаю, что это [оборона города] долго протянется», — высказался украинский офицер.

Лютый предрек ВСУ хаос и недолгую оборону Покровска в случае появления Вооруженных сил (ВС) России в черте города. По его мнению, украинские военные столкнутся с проблемами с логистикой и не смогут контролировать перемещение ВС России в городских кварталах. Офицер добавил, что ВСУ придется оставить город во избежание больших потерь.

Ранее командир батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинил командование в продвижении российских военных под Покровском. По его словам, генералы ставят перед подразделениями нереалистичные задачи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев допустил переговоры по Украине с участием Трампа

      В Москве упали продажи новостроек

      Начальник женского СИЗО в российском городе выписывал себе премии

      В Кремле заявили о продолжении консультаций по установлению мира на Украине

      Российский школьник избил сверстника ради 15 тысяч рублей и попал на видео

      В России запретят списывать средства со спецсчетов предприятий оборонного комплекса

      В Германии захотели начать переговоры с захватившей власть в Сирии оппозицией

      Полковника ВСУ заочно осудили на 24 года за 12 пострадавших от его приказов россиян

      Назван самый токсичный вид искусственных елок

      В России десяткам кандидатов наук и учителей предложили стать уборщиками и гардеробщиками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше