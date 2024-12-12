Офицер Лютый: оборона Покровска долго не протянется, ВСУ столкнутся с хаосом

Оборона Красноармейска (украинское название города — Покровск) долго не протянется, Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с хаосом. Об этом заявил командир роты 68-й отдельной егерской бригады ВСУ с позывным Лютый, передает УНИАН.

«Не думаю, что это [оборона города] долго протянется», — высказался украинский офицер.

Лютый предрек ВСУ хаос и недолгую оборону Покровска в случае появления Вооруженных сил (ВС) России в черте города. По его мнению, украинские военные столкнутся с проблемами с логистикой и не смогут контролировать перемещение ВС России в городских кварталах. Офицер добавил, что ВСУ придется оставить город во избежание больших потерь.

Ранее командир батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинил командование в продвижении российских военных под Покровском. По его словам, генералы ставят перед подразделениями нереалистичные задачи.