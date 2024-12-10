Комбат Филимонов обвинил командование ВСУ в катастрофе на покровском направлении

Высшее командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) виновно в продвижении российских военных на покровском направлении. Об этом в социальной сети X заявил командир батальона «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Главная причина катастрофы на покровском направлении — высшее командование, которое ставит перед подразделениями нереалистичные задачи. Генералы, которые не понимают возможностей подразделений и не ориентируются в ситуации на линии соприкосновения», — написал комбат ВСУ.

Во вторник, 10 декабря, офицер украинской армии с позывным Алекс заявил, что российские военные могут охватить Покровск в Донецкой народной республике. По его словам, это произойдет после взятия села Шевченко к юго-западу от города.

Ранее стало известно, что ВСУ оставили позиции в селе Шевченко на юго-западе покровского направления. Отмечается, что село критически важно для логистики украинских военных в Покровске.