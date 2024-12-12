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18:50, 12 декабря 2024Ценности

Певица Люся Чеботина вышла в свет в прозрачном облегающем платье

Певица Люся Чеботина посетила презентацию журнала в черном прозрачном платье
Екатерина Ештокина

Фото: @nadin_strelets

Российская певица Люся Чеботина посетила презентацию первого номера журнала «Мнение редакции» в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале журналистки Надежды Стрелец «Стрелец-Молодец».

27-летняя поп-исполнительница вышла в свет в черном облегающем платье длины мини с прозрачными вставками, дополнив наряд серьгами и сумкой-клатчем Hermès. В то же время визажисты сделали звезде макияж в стиле смоки айс, а стилисты уложили распущенные светлые волосы.

В сентябре Люся Чеботина показала фигуру в прозрачном корсете. Певица поделилась снимками, на которых была запечатлена в откровенном образе, оформленном кружевами. В качестве украшений Чеботина выбрала объемное кольцо и два сияющих браслета.

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