План Европы разорвать связи с Россией в топливной сфере оценили

Аналитик Демидов: технически разрыв связей ЕС с РФ в топливной сфере возможен

Европейский союз (ЕС) может полностью разорвать связи с Россией в топливной сфере только технически, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Реалистичность планов ЕС он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил о том, что организация планирует окончательно разорвать все энергетические связи Евросоюза с Россией.

Технически отказаться от российских ресурсов, то есть либо разорвать существующие контракты, либо не продлевать заканчивающиеся, возможно, полагает Демидов. Главный вопрос при этом, который встанет перед европейцами: чем их заменить, обратил внимание аналитик. Судя по разрабатываемой стратегии отказа от ресурсов из России, ключевая ставка делается на возобновляемые источники энергии — в первую очередь ветер и солнце, добавил он.

«Теоретически это возможно, но нужно понимать, что Европа — это достаточно большая территория, и электроэнергия может добываться с помощью ветра либо солнца в определенных локациях, таких как приморские районы, то есть это Бельгия, Польша, Голландия, Германия. Одновременно с этим, чтобы доставлять эту электроэнергию в центральные части Европы либо в восточные, нужно построить достаточно крупные системы линий электропередач и хранения электроэнергии», — поделился собеседник «Ленты.ру».

К сожалению, сегодня не существует технологий, которые позволяли бы транспортировать достаточно большие объемы электричества без потерь, которые делают поставку электричества слишком дорогой Владимир Демидов аналитик

По его словам, от поставок энергоресурсов из России в первую очередь зависят страны Центральной и Восточной Европы.

«Поэтому в первую очередь нужно понимать, что будет делать Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия без российской нефти и газа. На сегодня решений нет, потому что не существует трубопроводных систем, газовых и нефтяных, которые могут позволить транспортировать достаточные объемы из портов Европы, в которые могут поставлять нефть и газ из, допустим, США или Ближнего Востока. То есть пока не существует такой системы. То есть это огромные инвестиции. Поэтому к 27-му году построить разветвленную систему нефтегазопроводов практически через всю Европу с севера на юг, чтобы снабжать страны Центральной и Восточной Европы, это невозможно по временным рамкам, да и инвестиции слишком большие. Я не думаю, что Европа сегодня на них пойдет», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что по итогам сентября Россия с учетом поставок по трубопроводам и сжиженного природного газа (СПГ) вернула себе статус главного газового поставщика в ЕС с долей 23,74 процента, который она потеряла к лету 2022 года.

