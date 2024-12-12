План Европы разорвать связи с Россией в топливной сфере оценили

Европейский союз (ЕС) может полностью разорвать связи с Россией в топливной сфере только технически, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Реалистичность планов ЕС он оценил в беседе с «Лентой.ру».
Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил о том, что организация планирует окончательно разорвать все энергетические связи Евросоюза с Россией.
Технически отказаться от российских ресурсов, то есть либо разорвать существующие контракты, либо не продлевать заканчивающиеся, возможно, полагает Демидов. Главный вопрос при этом, который встанет перед европейцами: чем их заменить, обратил внимание аналитик. Судя по разрабатываемой стратегии отказа от ресурсов из России, ключевая ставка делается на возобновляемые источники энергии — в первую очередь ветер и солнце, добавил он.
«Теоретически это возможно, но нужно понимать, что Европа — это достаточно большая территория, и электроэнергия может добываться с помощью ветра либо солнца в определенных локациях, таких как приморские районы, то есть это Бельгия, Польша, Голландия, Германия. Одновременно с этим, чтобы доставлять эту электроэнергию в центральные части Европы либо в восточные, нужно построить достаточно крупные системы линий электропередач и хранения электроэнергии», — поделился собеседник «Ленты.ру».
К сожалению, сегодня не существует технологий, которые позволяли бы транспортировать достаточно большие объемы электричества без потерь, которые делают поставку электричества слишком дорогой
По его словам, от поставок энергоресурсов из России в первую очередь зависят страны Центральной и Восточной Европы.
«Поэтому в первую очередь нужно понимать, что будет делать Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия без российской нефти и газа. На сегодня решений нет, потому что не существует трубопроводных систем, газовых и нефтяных, которые могут позволить транспортировать достаточные объемы из портов Европы, в которые могут поставлять нефть и газ из, допустим, США или Ближнего Востока. То есть пока не существует такой системы. То есть это огромные инвестиции. Поэтому к 27-му году построить разветвленную систему нефтегазопроводов практически через всю Европу с севера на юг, чтобы снабжать страны Центральной и Восточной Европы, это невозможно по временным рамкам, да и инвестиции слишком большие. Я не думаю, что Европа сегодня на них пойдет», — заключил эксперт.
Ранее стало известно, что по итогам сентября Россия с учетом поставок по трубопроводам и сжиженного природного газа (СПГ) вернула себе статус главного газового поставщика в ЕС с долей 23,74 процента, который она потеряла к лету 2022 года.