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18:05, 12 декабря 2024Силовые структуры

Похищение ВСУ российских призывников в Курской области попало на видео

СК: оглашен первый приговор за вторжение ВСУ в Курскую область и похищение людей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Двух украинских военных признали виновными в теракте за вторжение в Курскую область

Второй Западный окружной военный суд вынес первый приговор за вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Преступления двоих военнослужащих 61-й отдельной механизированной бригады украинским военнослужащим Ивана Дмитракова и Виталия Панченко были квалифицированы по статье 205 УК РФ («Совершение теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего наступление тяжких последствий»). Дмитраков получил 14 лет лишения свободы, Панченко — 15 лет. Первые три года они проведут в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

После взятия в плен в их телефонах были обнаружены записи похищения 11 российских призывников и троих неустановленных гражданских лиц, которых ВСУ увезли на Украину. Запись предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видны украинские военные, которые насильно грузят связанных молодых людей в кузов.

Суд установил, что Дмитраков и Панченко в августе вместе с другими украинскими подразделениями вторглись на территорию Суджанского района Курской области. На протяжении нескольких дней они запугивали местных жителей, стреляли по ним и российским военным, занимались мародерством в местном продуктовом магазине, украв товары на шесть миллионов рублей.

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