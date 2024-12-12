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17:26, 12 декабря 2024Силовые структуры

Двух украинских военных признали виновными в теракте за вторжение в Курскую область

Суд дал 14 и 15 лет двоим военным ВСУ за теракт при вторжении в Курскую область
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор двум украинским военнослужащим Ивану Дмитракову и Виталию Панченко, участвовавшим во вторжении на территорию Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Военнослужащие 61-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) признаны виновными по статье 205 УК РФ («Совершение теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего наступление тяжких последствий»). Дмитраков получил 14 лет лишения свободы, Панченко — 15 лет. Первые три года они проведут в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Суд установил, что они в августе вместе с другими украинскими подразделениями вторглись на территорию Суджанского района Курской области. На протяжении нескольких дней они запугивали местных жителей, стреляли по ним и российским военным. Кроме того, Дмитраков и Панченко похитили и увезли на Украину 11 российских призывников и троих неустановленных гражданских лиц, занимались мародерством в местном продуктовом магазине, украв товары на шесть миллионов рублей. Совокупность этих преступлений суд квалифицировал как теракт.

11 декабря сообщалось, что этот же суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении семи бойцов ВСУ, участвовавших во вторжении в Курскую область.

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