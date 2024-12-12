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19:04, 12 декабря 2024Силовые структуры

Полицейские инсценировали убийство и схватили заказавшего преступление россиянина

Житель Ишимбая заказал за 200 тысяч рублей убийство бизнесмена из Москвы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

В Башкирии полицейские инсценировали убийство московского бизнесмена, чтобы задержать жителя Ишимбая, заказавшего преступление. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и опубликовала оперативное видео в своем Telegram-канале.

На кадрах видны силовики, которые хватают мужчину на улице и укладывают его на землю. Задержанного доставляют к следователю.

По предварительным данным, житель Ишимбая предложил знакомому, ранее судимому за другие преступления, за 200 тысяч рублей убить москвича. Заказчик также снабдил киллера пистолетом. О готовящемся преступлении узнали оперативники и решили инсценировать убийство. Были сделаны фотографии выполненного заказа, при их передаче подозреваемого задержали.

Возбуждено уголовное дело, заказчик заключен под стражу.

10 декабря сообщалось, что в Красноярске суд заочно приговорил подельника киллера из Латвии к девяти годам колонии строгого режима.

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