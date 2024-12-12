Популярная российская актриса назвала главное отличие Москвы от Петербурга

Актриса Аглая Тарасова заявила, что Москва отличается от Петербурга энергетикой

Популярная российская актриса Аглая Тарасова отметила, что Москва оживленнее Петербурга. Главные отличия жителей двух российских столиц она назвала в интервью журналу WomanHit.

По словам артистки, она уже 11 лет живет в Москве и очень любит этот город. «Мне здесь лучше, чем в Петербурге, к которому я питаю, конечно, самые нежные чувства. Но находиться долго мне в нем трудно, так как моя энергетика больше совпадает с московской», — пояснила она. Тарасова уточнила, что ритмы жизни в этих городах неодинаковы. «Здесь [в Москве] больше драйва, даже какого-то сумасшествия. Питер медленный и спокойный город. Москва оживленная, ты все время куда-то бежишь, летишь, не успеваешь. Но мне нравится просыпаться, понимая, сколько дел впереди», — заключила актриса.

Днем ранее композитор Игорь Яковенко заявил, что система услуг в Москве удобнее, чем в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и других зарубежных городах.