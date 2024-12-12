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14:46, 12 декабря 2024Экономика

Популярная российская актриса назвала главное отличие Москвы от Петербурга

Актриса Аглая Тарасова заявила, что Москва отличается от Петербурга энергетикой
Полина Кислицына (Редактор)
Аглая Тарасова

Аглая Тарасова. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Популярная российская актриса Аглая Тарасова отметила, что Москва оживленнее Петербурга. Главные отличия жителей двух российских столиц она назвала в интервью журналу WomanHit.

По словам артистки, она уже 11 лет живет в Москве и очень любит этот город. «Мне здесь лучше, чем в Петербурге, к которому я питаю, конечно, самые нежные чувства. Но находиться долго мне в нем трудно, так как моя энергетика больше совпадает с московской», — пояснила она. Тарасова уточнила, что ритмы жизни в этих городах неодинаковы. «Здесь [в Москве] больше драйва, даже какого-то сумасшествия. Питер медленный и спокойный город. Москва оживленная, ты все время куда-то бежишь, летишь, не успеваешь. Но мне нравится просыпаться, понимая, сколько дел впереди», — заключила актриса.

Днем ранее композитор Игорь Яковенко заявил, что система услуг в Москве удобнее, чем в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и других зарубежных городах.

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