Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:20, 12 декабря 2024Мир

Президент Южной Кореи назвал оппозицию разрушающим монстром

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль: оппозиция подрывает демократию в стране
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: The Presidential Office / Reuters

Оппозицию можно назвать разрушающим монстром, который подрывает демократию в Южной Корее. Об этом заявил президент республики Юн Сок Ёль, его слова приводит «Ёнхап».

«Национальная ассамблея, большинство в которой занимает оппозиционная партия, превратилась в разрушающего монстра, подрывающего конституционный порядок свободной демократии нашей страны», — отметил политик.

По словам Юн Сок Ёля, оппозиция спешит объявить ему импичмент, потому что пытается избежать вынесения обвинительного приговора ее лидеру Ли Чжэ Мёну по ряду дел о коррупции, а также провести досрочные выборы лидера государства.

Ранее Юн Сок Ёль заявил, что будет бороться до конца вне зависимости от того, будет ли ему объявлен импичмент. Он также подчеркнул, что его решение ввести военное положение в стране «нельзя считать мятежом», так как он «пытался защитить страну». Политик добавил, что оппозиция «злоупотребляет импичментами».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев допустил переговоры по Украине с участием Трампа

      Модельер раскрыла неожиданную причину отказа главреда Vogue в приглашении на Met Gala

      В Москве упали продажи новостроек

      Начальник женского СИЗО в российском городе выписывал себе премии

      В Кремле заявили о продолжении консультаций по установлению мира на Украине

      Российский школьник избил сверстника ради 15 тысяч рублей и попал на видео

      В России запретят списывать средства со спецсчетов предприятий оборонного комплекса

      В Германии захотели начать переговоры с захватившей власть в Сирии оппозицией

      Полковника ВСУ заочно осудили на 24 года за 12 пострадавших от его приказов россиян

      В России десяткам кандидатов наук и учителей предложили стать уборщиками и гардеробщиками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше