Президент Южной Кореи назвал оппозицию разрушающим монстром

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль: оппозиция подрывает демократию в стране

Оппозицию можно назвать разрушающим монстром, который подрывает демократию в Южной Корее. Об этом заявил президент республики Юн Сок Ёль, его слова приводит «Ёнхап».

«Национальная ассамблея, большинство в которой занимает оппозиционная партия, превратилась в разрушающего монстра, подрывающего конституционный порядок свободной демократии нашей страны», — отметил политик.

По словам Юн Сок Ёля, оппозиция спешит объявить ему импичмент, потому что пытается избежать вынесения обвинительного приговора ее лидеру Ли Чжэ Мёну по ряду дел о коррупции, а также провести досрочные выборы лидера государства.

Ранее Юн Сок Ёль заявил, что будет бороться до конца вне зависимости от того, будет ли ему объявлен импичмент. Он также подчеркнул, что его решение ввести военное положение в стране «нельзя считать мятежом», так как он «пытался защитить страну». Политик добавил, что оппозиция «злоупотребляет импичментами».