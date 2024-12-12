Путин назвал большой честью возможность наградить ставших символом России граждан

Президент России Владимир Путин назвал честью наградить тех, кто десятилетиями был символом страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства 12 декабря вручил госнаграды в Кремле. Среди награжденных были композиторы Игорь Крутой и Александра Пахмутова, экс-главный тренер сборной страны по футболу Валерий Газзаев, артист Николай Басков и военный корреспондент Евгений Поддубный.
Президент обратился к присутствующим и заявил, что для него большая честь вручать награды, особенно тем, кто долгие годы был символом России. «Я имею в виду, допустим, творчество Александры Николаевны Пахмутовой или наших выдающихся хоккеистов», — сказал глава государства.
Ранее Владимир Путин наградил главу Татарстана Рустама Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Помимо того, глава государства наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и актрису Алису Фрейндлих.