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20:10, 12 декабря 2024Россия

Путин назвал большой честью возможность наградить ставших символом России граждан

Путин назвал честью наградить тех, кто десятилетиями был символом России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Президент России Владимир Путин назвал честью наградить тех, кто десятилетиями был символом страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства 12 декабря вручил госнаграды в Кремле. Среди награжденных были композиторы Игорь Крутой и Александра Пахмутова, экс-главный тренер сборной страны по футболу Валерий Газзаев, артист Николай Басков и военный корреспондент Евгений Поддубный.

Президент обратился к присутствующим и заявил, что для него большая честь вручать награды, особенно тем, кто долгие годы был символом России. «Я имею в виду, допустим, творчество Александры Николаевны Пахмутовой или наших выдающихся хоккеистов», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин наградил главу Татарстана Рустама Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Помимо того, глава государства наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и актрису Алису Фрейндлих.

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