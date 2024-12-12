Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:25, 12 декабря 2024Экономика

Раскрыты причины переезда россиян с верхних этажей

Риелтор Мищенко: чаще всего с верхних этажей переезжают из-за страха высоты
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Чаще всего люди съезжают из квартир на верхних этажах из-за внезапной боязни высоты или дискомфорта от поломки лифтов. Причины переезда россиян на более низкие уровни раскрыли опрошенные РИА Новости представители рынка недвижимости.

«Сначала человек покупает квартиру на верхних этажах, а через некоторое время понимает, что ему страшно смотреть из окна. У некоторых начинает кружиться голова. Особенно страшно мыть окна», — пояснила руководитель департамента городской и загородной недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко. Другой проблемой может стать поломка лифтов. Если сломался один подъемник, то сильно вырастет время ожидания, а при неисправности сразу всех — придется подниматься на высокий этаж по лестнице.

Руководитель офиса «Новослободское» компании «Инком-Недвижимость» Денис Васильев обратил внимание также на коммунальные причины. По его словам, в некоторых домах верхние этажи могут отапливать слабее, чем нижние. Кроме того, на последних этажах есть риск затопления квартиры при проблемах с кровлей, добавил гендиректор Cosmopolis Finance Дмитрий Шапцев.

«Если в доме нет технического этажа, то из-за непосредственного контакта с кровлей квартиры на последних этажах летом будут дополнительно нагреваться от солнечных лучей, а зимой, наоборот, промерзать. Проживание в них будет менее комфортным», — уточнил эксперт.

Ранее россиян предупредили об еще одной опасности жизни в небоскребах. По словам специалистов, высотные здания сложнее покинуть экстренной ситуации. Лифтовые и лестничные шахты блокируются из-за наполнения дымом и угарным газом, в результате чего эвакуация возможна лишь по лестницам, отметил эксперт.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Новый глава ФБР решил начать расследование против Зеленского. Он хочет знать, куда шли деньги налогоплательщиков США

      На российском спутнике размером со спичечный коробок развернут панель управления серверами

      Россиянка побывала на Кубе и описала местных женщин словами «королевы при любой погоде»

      Участника штурма Капитолия посадят на полгода за попытку отправиться на СВО

      Цена сладких подарков на Новый год взлетела

      Российский губернатор ответил на появившуюся информацию о скорой отставке

      Группа бойцов ВСУ под Великой Новоселкой вместо контратаки сдалась в плен

      Госдолг России заметно вырос

      В США признали бесполезность передачи танков Abrams для ВСУ

      Стало известно о работе радиоэлектронной разведки ВСУ у западных рубежей ЛНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше