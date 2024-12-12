Раскрыты причины переезда россиян с верхних этажей

Риелтор Мищенко: чаще всего с верхних этажей переезжают из-за страха высоты

Чаще всего люди съезжают из квартир на верхних этажах из-за внезапной боязни высоты или дискомфорта от поломки лифтов. Причины переезда россиян на более низкие уровни раскрыли опрошенные РИА Новости представители рынка недвижимости.

«Сначала человек покупает квартиру на верхних этажах, а через некоторое время понимает, что ему страшно смотреть из окна. У некоторых начинает кружиться голова. Особенно страшно мыть окна», — пояснила руководитель департамента городской и загородной недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко. Другой проблемой может стать поломка лифтов. Если сломался один подъемник, то сильно вырастет время ожидания, а при неисправности сразу всех — придется подниматься на высокий этаж по лестнице.

Руководитель офиса «Новослободское» компании «Инком-Недвижимость» Денис Васильев обратил внимание также на коммунальные причины. По его словам, в некоторых домах верхние этажи могут отапливать слабее, чем нижние. Кроме того, на последних этажах есть риск затопления квартиры при проблемах с кровлей, добавил гендиректор Cosmopolis Finance Дмитрий Шапцев.

«Если в доме нет технического этажа, то из-за непосредственного контакта с кровлей квартиры на последних этажах летом будут дополнительно нагреваться от солнечных лучей, а зимой, наоборот, промерзать. Проживание в них будет менее комфортным», — уточнил эксперт.

Ранее россиян предупредили об еще одной опасности жизни в небоскребах. По словам специалистов, высотные здания сложнее покинуть экстренной ситуации. Лифтовые и лестничные шахты блокируются из-за наполнения дымом и угарным газом, в результате чего эвакуация возможна лишь по лестницам, отметил эксперт.