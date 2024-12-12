Рогов сообщил о заходе ВС России в село под Курахово

Рогов: ВС России вошли в село Шевченко западнее Курахово в ДНР, начались бои

Российские военные вошли в село Шевченко, расположенное западнее Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска вошли в село Шевченко, там начались бои», — сообщил политик.

По словам Рогова, угроза окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово становится все отчетливее. Он добавил, что в самом городе в настоящее время продолжаются ожесточенные сражения.

Рогов также рассказал о зачистке Вооруженными силами (ВС) России села Константинопольское в ДНР. Населенный пункт расположен южнее Курахово.