Рогов заявил о зачистке села Константинопольское от ВСУ

Рогов: ВС РФ проводят зачистку от ВСУ села Константинопольское к югу от Курахово

Российские военные проводят зачистку от остатков украинских подразделений населенного пункта Константинопольское к югу от города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет ТАСС.

По его словам, проводится зачистка территории от Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Константинопольское перешло под российский контроль», — добавил он.

Ранее Вооруженные силы (ВС) РФ подняли российский флаг над элеватором в Курахово в ДНР. Рогов передавал, что флаг водрузили военные из 5-й бригады 51-й армии южной группировки российских войск.