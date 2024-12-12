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09:28, 12 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин украл имущество у знакомого и поджег его дом вместе с хозяином

СК: житель Южно-Сахалинска обокрал знакомого и поджег его дом вместе с хозяином
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд вынес приговор в отношении жителя Южно-Сахалинска, который украл имущество у своего знакомого и поджег его дом вместе с хозяином. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Сахалинской области.

По версии следствия, в сентябре 2023 года осужденный пришел в гости к своему знакомому в квартиру, расположенную на Спортивном проезде. Употребив спиртные напитки, злоумышленник совершил кражу имущества, а затем, чтобы скрыть следы преступления, решил поджечь жилище. Хозяин квартиры не смог выбраться из пожара и не выжил.

Мужчину признали виновным по статьям о краже, поджоге чужого имущества и расправе для сокрытия следов преступления. Его приговорили к 18,5 года колонии особого режима.

Ранее в Череповце возбудили уголовное дело о покушении на местную жительницу, которую во время ссоры поджег бывший муж.

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