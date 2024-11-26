Россиянин в пылу ссоры поджег бывшую жену

СК: в Череповце мужчина поджег бывшую жену во время ссоры

В Череповце возбуждено уголовное дело о покушении на местную жительницу, которую во время ссоры поджег бывший муж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Подозреваемый задержан. По версии следствия, в ночь на 26 ноября он пришел домой к бывшей супруге, которая проживает в квартире дома на улице Юбилейной. Там в пылу ссоры мужчина облил ее легковоспламеняющейся жидкостью, хранившейся в помещении, и поджег. В результате возгорания пострадавшая получила термические ожоги, ее госпитализировали.

Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

20 ноября сообщалось, что в Подмосковье 54-летнему местному жителю грозит два года тюрьмы за то, что он не вынес пожилую мать из горящего дома.