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20:13, 26 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин в пылу ссоры поджег бывшую жену

СК: в Череповце мужчина поджег бывшую жену во время ссоры
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Череповце возбуждено уголовное дело о покушении на местную жительницу, которую во время ссоры поджег бывший муж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Подозреваемый задержан. По версии следствия, в ночь на 26 ноября он пришел домой к бывшей супруге, которая проживает в квартире дома на улице Юбилейной. Там в пылу ссоры мужчина облил ее легковоспламеняющейся жидкостью, хранившейся в помещении, и поджег. В результате возгорания пострадавшая получила термические ожоги, ее госпитализировали.

Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

20 ноября сообщалось, что в Подмосковье 54-летнему местному жителю грозит два года тюрьмы за то, что он не вынес пожилую мать из горящего дома.

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