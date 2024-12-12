Россиянин устроил дрифт с ребенком на багажнике и попал на видео

Во Владимире водитель устроил дрифт с ребенком на багажнике. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Инцидент Владимир».
На кадрах можно увидеть, как девочка сидит, держась руками за спойлер на машине. В этот момент водитель начинает движение. Далее следуют кадры с дрифтующим автомобилем с ребенком на багажнике.
Как сообщает «Газета.Ru», полиция начала проверку по факту произошедшего в российском городе.
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