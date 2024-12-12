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11:50, 12 декабря 2024Россия

В российском регионе привязанного к собаке школьника на тюбинге сбил джип

В Нижегородской области привязанного к собаке школьника на тюбинге сбил джип
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В селе Кочетовка Нижегородской области привязанного к собаке школьника на тюбинге сбил джип. ДТП произошло в темное время суток, пишет «Комсомольская правда».

Как пишет издание, водитель увидел, что впереди по дороге в российском селе бежит овчарка. В момент когда собака начала перебегать дорогу, россиянин заметил, что к ней привязан тюбинг, на котором катался семилетний мальчик.

По данным регионального УГИБДД, водитель Land Cruiser начал тормозить, но столкновения избежать не удалось — тюбинг влетел в переднюю часть автомобиля. Школьника с травмами доставили в больницу.

Ранее в Красноярске девушки решили покататься на тюбингах, привязанных к машине, но во время движения они вылетели на встречную полосу. В результате одну из россиянок с тяжелыми травмами доставили в реанимацию, другую спасти не удалось.

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