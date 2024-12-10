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15:35, 10 декабря 2024Россия

Смертельный заезд россиянок на тюбинге попал на видео

Опубликованы кадры смертельного заезда девушек на тюбинге в Красноярске
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры смертельного заезда девушек на тюбинге в Красноярске. Их публикует управление МВД по Красноярскому краю в Telegram-канале.

На кадрах видно, как на привязанном к автомобилю тюбинге россиянки выезжают на встречную полосу, где сталкиваются со следующим в противоположном направлении автомобилем. От удара пострадавшие вылетают на дорогу.

По данным МВД, водитель автомобиля, который вез тюбинг, не был пьян. Следователи решают вопрос о его аресте, возбуждено уголовное дело.

О случившемся в Красноярске стало известно во вторник, 10 декабря. Две девушки решили покататься на тюбингах, привязанных к машине, в результате одну из россиянок с тяжелыми травмами доставили в больницу, другую спасти не удалось. Выжившая девушка находится в реанимации.

Ранее в Москве дворник скатился с крутой горки на картонке и получил несовместимые с жизнью травмы, ударившись головой о конструкцию набережной.

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