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11:14, 10 декабря 2024Россия

Россиянки решили покататься на привязанных к машине тюбингах и поплатились

В Красноярске девушки разбились после катания на привязанных к машине тюбингах
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kras Mash

В Красноярске две девушки решили покататься на тюбингах, привязанных к машине, и поплатились — одну из россиянок с тяжелыми травмами доставили в больницу, другую спасти не удалось. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

По данным издания, подруги вылетели на встречную полосу движения и врезались в автомобиль. Выжившую горожанку поместили в реанимационное отделение. Сотрудники полиции начали проводить проверку.

Ранее в Твери девочке оторвало мизинец, когда она каталась на горке на детской площадке.

До этого в Москве дворник скатился с крутой горки на картонке и не выжил.

ЖЗЛ
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