Российские застройщики начали распродавать землю

«Известия»: российские застройщики начали продавать землю под строительство

В связи с тяжелой ситуацией в строительной отрасли российские застройщики начали распродавать земельные участки, в том числе с разрешением на строительство. Об этом сообщает газета «Известия».

Тенденция к продаже девелоперами участков отмечается во всех регионах. «После повышения ключевой ставки повысилась стоимость кредитов. Снизился спрос. Земельный банк для многих стал сейчас способом выйти в кеш и уйти на депозиты», — рассказал директор по развитию компании «Движение» Радик Нигматуллин.

Он добавил, что если земельные участки не продать и не застроить, они будут приносить убытки. Так, от непрофильных активов избавились «Самолет», ПИК и Sminex. Девелоперы также в больших объемах продают участки под строительство, что, по словам экспертов, является нонсенсом и настораживающим фактором.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил об окончании золотого времени для застройщиков в России.