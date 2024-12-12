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09:54, 12 декабря 2024Экономика

Российские застройщики начали распродавать землю

«Известия»: российские застройщики начали продавать землю под строительство
Александра Качан (Редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В связи с тяжелой ситуацией в строительной отрасли российские застройщики начали распродавать земельные участки, в том числе с разрешением на строительство. Об этом сообщает газета «Известия».

Тенденция к продаже девелоперами участков отмечается во всех регионах. «После повышения ключевой ставки повысилась стоимость кредитов. Снизился спрос. Земельный банк для многих стал сейчас способом выйти в кеш и уйти на депозиты», — рассказал директор по развитию компании «Движение» Радик Нигматуллин.

Он добавил, что если земельные участки не продать и не застроить, они будут приносить убытки. Так, от непрофильных активов избавились «Самолет», ПИК и Sminex. Девелоперы также в больших объемах продают участки под строительство, что, по словам экспертов, является нонсенсом и настораживающим фактором.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил об окончании золотого времени для застройщиков в России.

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