Российским пилотам пришлось сажать самолет с пассажирами на одном двигателе

Aviaincident: пилотам Utair пришлось сажать самолет в Москве на одном двигателе

Самолет российской авиакомпании Utair вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за проблемы с двигателем. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

11 декабря пассажирский Boeing 767 выполнял рейс из Внуково в дубайский аэропорт Аль-Мактум. Когда лайнер находился в 140 километрах от московской авиагавани, экипаж доложил о проблеме с параметрами двигателя.

Пилоты решили вернуться в Москву, им пришлось сажать самолет на одном работающем двигателе. Тем не менее посадка прошла успешно, никто не пострадал.

В тот же день самолет другой российской авиакомпании, «Икар», подал сигнал срочности в небе над Казахстаном. Пилотам пришлось прервать рейс и вернуться в Россию из-за того, что пассажиру стало плохо на борту.

