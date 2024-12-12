Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе над другой страной

Aviaincident: самолет «Икара» подал сигнал срочности в небе над Казахстаном

Летевший за границу пассажирский самолет российской авиакомпании «Икар» экстренно сменил курс в небе над другой страной и сел в незапланированном аэропорту. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Утром 11 декабря Boeing 777 выполнял рейс из Санкт-Петербурга на курорт Пхукет в Таиланде. В воздушном пространстве Казахстана экипаж подал сигнал срочности из-за пассажира, которому стало плохо на борту.

Пилоты решили экстренно сесть в Самаре. Отмечается, что после пересечения государственной границы лайнер запросил 20 минут для слива топлива и скорую помощь по прибытии в аэропорт.

Ранее в Китае пассажирка China Eastern Airlines не выжила во время перелета. Женщину успели доставить в больницу, но спасти ее не удалось.