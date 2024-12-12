Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:50, 12 декабря 2024Путешествия

Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе над другой страной

Aviaincident: самолет «Икара» подал сигнал срочности в небе над Казахстаном
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший за границу пассажирский самолет российской авиакомпании «Икар» экстренно сменил курс в небе над другой страной и сел в незапланированном аэропорту. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Утром 11 декабря Boeing 777 выполнял рейс из Санкт-Петербурга на курорт Пхукет в Таиланде. В воздушном пространстве Казахстана экипаж подал сигнал срочности из-за пассажира, которому стало плохо на борту.

Пилоты решили экстренно сесть в Самаре. Отмечается, что после пересечения государственной границы лайнер запросил 20 минут для слива топлива и скорую помощь по прибытии в аэропорт.

Ранее в Китае пассажирка China Eastern Airlines не выжила во время перелета. Женщину успели доставить в больницу, но спасти ее не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе захотели навсегда разорвать связи с Россией в одной ключевой отрасли. Что об этом известно?

      В Москве аферист выманил у школьницы интимные фото и угрожал похитить деньги ее родителей

      Иностранцы массово устремились отмечать Новый год в России

      Раскрыто неожиданное полезное свойство красного вина

      Нижняя палата Конгресса США не поддержала продление ленд-лиза для Украины

      В Минцифры высказались об отключении привязанных к почте Google аккаунтов от «Госуслуг»

      Солист группы «Моральный кодекс» вызвал интерес судебных приставов и налоговой

      Избежавший импичмента президент Южной Кореи заявил о борьбе до конца

      Под Москвой семь школьниц избили сверстницу до потери сознания и попали на видео

      Россияне погасили часть просрочки перед банками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше