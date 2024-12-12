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20:11, 12 декабря 2024Бывший СССР

Российский военный в одиночку зачистил опорный пункт ВСУ

Readovka: военный ВС РФ в одиночку зачистил опорный пункт ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Readovka

Российский военный из бригады «Бешенные псы» в одиночку зачистил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Шевченко под Покровском. Об этом сообщает Readovka.

Военный подобрался к зданию, в котором трое солдат ВСУ забаррикадировались и держали оборону. Российский военнослужащий сначала атаковал их позицию из реактивного пехотного огнемета «Шмель», после чего подошел вплотную и бросил в окно гранату. Издание сообщает, что таким образом под контроль российских войск перешел важнейший логистический узел под Покровском.

Ранее командир роты 68-й отдельной егерской бригады ВСУ с позывным Лютый предрек хаос и недолгую оборону Покровска в случае появления Вооруженных сил России в черте города. Он добавил, что украинским войскам придется оставить город во избежание больших потерь.

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