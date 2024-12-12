«Самая сексуальная юристка в мире» обнаженной взобралась на лошадь

Бразильская модель, юристка и бывший советник парламента Дениз Роша показала фанатам откровенное архивное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,3 миллиона подписчиков.

Знаменитость, которую в соцсетях прозвали «самой сексуальной юристкой в мире», предстала на размещенном кадре полностью обнаженной. Так, она лежала на спине лошади на фоне деревьев, демонстрируя татуировки на теле.

В то же время 41-летняя блогерша надела черную шляпу с широкими загнутыми полями в ковбойском стиле, распустила волосы и сделала маникюр с красным лаком.

Ранее в декабре украинка с «самыми большими щеками в мире» Анастасия Покрищук снялась в откровенном наряде.