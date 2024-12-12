Украинка с «самыми большими щеками в мире» снялась в откровенном наряде

Украинка с «самыми большими щеками в мире» Покрищук снялась в облегающем наряде

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 761 тысячу подписчиков.

Блогерша, которая заявила, что стала обладательницей «самых больших щек в мире», предстала перед камерой в облегающем наряде. Она позировала в розовом топе бандо, который частично обнажал ее грудь, и черных шортах с завышенной талией. При этом манекенщица продемонстрировала фигуру с разных ракурсов.

Также интернет-знаменитость надела укороченную кожаную куртку, золотистую цепочку с подвесками и несколько колец на пальцы. В то же время она распустила гладко уложенные волосы, нарисовала на веках широкие черные стрелки и нарастила длинные ногти.

В ноябре Покрищук также показала лицо без макияжа.