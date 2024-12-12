Семерых российских энергетиков заподозрили в хищениях электричества

В Махачкале задержали семерых энергетиков по подозрению в хищениях электричества

Сотрудники силовых структур задержали семерых сотрудников горэлектросетей Махачкалы, подозреваемых в хищениях электроэнергии в особо крупных размерах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в филиале «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго».

Большая часть задержанных – контролеры. Сейчас в отношении них проводятся следственные мероприятия.

Кроме того, следователи проводят проверку в отношении ряда потребителей. Их подозревают в коммерческом подкупе энергетиков.

Ранее сотрудники ФСБ задержали девять сотрудников «Россети Северный Кавказ». По версии следствия, они похищали бюджетные деньги, выделенные на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане.