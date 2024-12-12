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08:37, 12 декабря 2024Силовые структуры

Семерых российских энергетиков заподозрили в хищениях электричества

В Махачкале задержали семерых энергетиков по подозрению в хищениях электричества
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сотрудники силовых структур задержали семерых сотрудников горэлектросетей Махачкалы, подозреваемых в хищениях электроэнергии в особо крупных размерах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в филиале «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго».

Большая часть задержанных – контролеры. Сейчас в отношении них проводятся следственные мероприятия.

Кроме того, следователи проводят проверку в отношении ряда потребителей. Их подозревают в коммерческом подкупе энергетиков.

Ранее сотрудники ФСБ задержали девять сотрудников «Россети Северный Кавказ». По версии следствия, они похищали бюджетные деньги, выделенные на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане.

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