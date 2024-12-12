Шольц захотел снова созвониться с Путиным

Die Zeit: Шольц хочет снова созвониться с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет снова созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Слова немецкого политика приводит газета Die Zeit.

«Это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но не стоит питать иллюзий по этому поводу», — отметил канцлер, комментируя телефонный разговор с российским лидером.

Шольц заявил, что расстроился из-за того, что Владимир Путин «просто повторил все свои формулы» во время беседы.

2 декабря президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Политики обсудили ситуацию на Украине. Беседа состоялась по инициативе германской стороны. В ходе диалога российский лидер разъяснил немецкому канцлеру принципиальные подходы Москвы к проведению специальной военной операции.