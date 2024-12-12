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16:00, 12 декабря 2024Экономика

Российский город вновь накрыло черным снегом

Киселевск в очередной раз припорошило черным снегом
Виктория Клабукова

Кадр: vse42.ru

Жители Киселевска вновь жалуются на появление в городе черного снега. Об экологической обстановке в городе пишет портал Vse42.ru.

Город в очередной раз накрыло угольной пылью, явным признаком которой является почерневший снег. «Знаменитый киселевский черный снег. Опять ЦОФ в Афонино все изгадил», — приводит слова горожан портал. По наблюдениям местных жителей, источником выбросов является обогатительный комбинат.

Черный снег — привычное явление для многих городов Кузбасса. С такой ситуацией также часто сталкиваются жители Ленинска-Кузнецкого и Прокопьевска, в которых немало шахт и разрезов. Сажей покрыты не только дороги и тротуары, она оседает и на подоконниках квартир. Причем такие выбросы наблюдается круглый год — правда, зимой результаты работы горных предприятий становятся особенно очевидны.

В марте в выпадении черного снега обвинили другое угольное предприятие Киселевска — «Шахту № 12» — старейшее из действующих в России. Как показала тогда экспертиза проб воздуха вблизи жилых домов, уровень загрязнения вдвое превышал допустимый. Суд обязал предприятие сократить вредную эмиссию в атмосферу.

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