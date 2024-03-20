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10:25, 20 марта 2024Среда обитания

Старейшую в России угольную фабрику обвинили в выпадении черного снега

Обогатительную фабрику в Киселевске обвинили в выпадении черного снега
СюжетЗадымление и запах гари в Москве:

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Старейшее из действующих в России угольных предприятий обвинили в превышении нормы вредных выбросов и выпадении черного снега. Уровень загрязнения киселевской обогатительной фабрики в два раза превысил норму, передает пресс-служба Новокузнецкой природоохранной прокуратуры.

Ведомство изучило пробы воздуха возле ближайших к фабрике жилых домов. По результатам проверки концентрация угольной пыли в воздухе оказалась в два раза выше допустимого. Прокуратура подала на «Шахту № 12» иск о несоблюдении экологических и санитарных предписаний. Суд обязал предприятие сократить вредную эмиссию в атмосферу. Решение в законную силу пока не вступило.

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В 2009 году фабрика вошла в состав АО «Стройсервис». С 2013 года вместо подземной добычи угля предприятие стало развивать наземную разработку.

Проверка была организована после новостей о выпадении в Киселевске черного снега. Ранее угольной пылью покрылся один из микрорайонов Читы. Снег почернел и на детских площадках, и в жилых дворах. Источником выбросов называют бывшую котельную Машзавода, собственник которой отказывается от передачи теплосооружения для модернизации властям. На черный снег и запах гари жаловались жители Красноярска и Ачинска. В загрязнении воздуха они винят железнодорожную котельную и городские заводы. Об экообстановке местные жители сообщили президенту.

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      Виктория Клабукова
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