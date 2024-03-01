Среда обитания
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19:27, 1 марта 2024Среда обитания

Российский город покрылся черным снегом

Читинцы пожаловались на почерневший снег

Фото: Aditya Vyas / Unsplash

Один из читинских микрорайонов покрылся угольной пылью. О реакции местной администрации на почерневший в городе снег пишет издание «Подъем».

Черной пылью покрылись и детские площадки, и жилые дворы. Такой вид район обретает не впервые. Наблюдая регулярные выбросы пыли, жители микрорайона Песчанка уже призывают переименовать его в «Сажевку».

Источником выбросов является бывшая котельная Машзавода. Когда из ее трубы идет дым, горожане стараются не выходить из дома. С жалобой на загрязнение воздуха читинцы обратились к властям. В мэрии уведомили, что предлагали организации «Теплоэнергосервис» безвозмездно передать котельную властям для ее модернизации. Ответа от собственника не поступило.

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В межрегиональном управлении Росприроднадзора пояснили, что теплосооружение не подвластно федеральным надзорным структурам. Самым проблемным местом в городе котельную называл и зампред правительства Забайкалья Андрей Кефер. По его оценкам, эмиссия установки превышает 20 тонн углекислого газа. В сравнение с ней не идет ни одна из ведомственных котельных, отмечал чиновник.

Ранее на черный снег и запах гари пожаловались жители другого российского города, Красноярска. В загрязнении воздуха они винят железнодорожную котельную. В Ачинске источником выбросов называют местные заводы. Свои беспокойства насчет экологической обстановки в городе они довели до президента.

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      Виктория Клабукова
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