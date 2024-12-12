Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:42, 12 декабря 2024Ценности

Спортсменка года снялась в спущенных брюках для обложки журнала

Признанная спортсменкой года Кейтлин Кларк в спущенных брюках снялась для Time
Мария Винар

Фото: Cass Bird для TIME

Американская баскетболистка Кейтлин Кларк, которую журнал Time признал спортсменкой 2024 года, снялась в необычном образе. Соответствующая публикация появилась на странице издания Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенной обложке журнала 22-летняя девушка предстала в кроссовках, спортивном бюстгальтере бренда Nike и спущенных брюках Armani, из-под которых виднеются трусы. Знаменитость позировала с распущенными волосами и демонстрировала на камеру обнаженный пресс.

Ранее сообщалось, что американская газета The New York Times (NYT) назвала российского актера Марка Эйдельштейна самым стильным человеком 2024 года. В рейтинге издания звезда «Аноры» оказался наряду с мировыми знаменитостями, в том числе актером Дэниэлом Крейгом, олимпийской спортсменкой Ким Е Джи, певицей Арианой Гранде, актрисой Деми Мур, внуком Джона Кеннеди Джеком Шлоссбергом, а также поп-исполнительницей Бейонсе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Госдума рассмотрела законопроект об обязательном выходном 31 декабря. Что решили депутаты?

      Стало известно о планах президента Грузии сорвать выборы с помощью боевиков ВСУ

      Москвичам напомнили правила перевозки елок в автобусах

      Стало известно о близости России к соглашению о сохранении военных баз в Сирии

      Захарова призвала изъять часть пенсий у бывших чиновников НАТО

      Капелло назвал отрицательные качества Гвардиолы

      Кит проплыл 13 тысяч километров по трем океанам ради самки

      Женщина сбила на машине туристку в канун Рождества и избежала тюрьмы

      В России объяснили повышение штрафов для грузовиков

      Украинский министр анонсировал «нулевой транзит» российского газа с 1 января

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше