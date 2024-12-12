Спортсменка года снялась в спущенных брюках для обложки журнала

Признанная спортсменкой года Кейтлин Кларк в спущенных брюках снялась для Time

Американская баскетболистка Кейтлин Кларк, которую журнал Time признал спортсменкой 2024 года, снялась в необычном образе. Соответствующая публикация появилась на странице издания Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенной обложке журнала 22-летняя девушка предстала в кроссовках, спортивном бюстгальтере бренда Nike и спущенных брюках Armani, из-под которых виднеются трусы. Знаменитость позировала с распущенными волосами и демонстрировала на камеру обнаженный пресс.

Ранее сообщалось, что американская газета The New York Times (NYT) назвала российского актера Марка Эйдельштейна самым стильным человеком 2024 года. В рейтинге издания звезда «Аноры» оказался наряду с мировыми знаменитостями, в том числе актером Дэниэлом Крейгом, олимпийской спортсменкой Ким Е Джи, певицей Арианой Гранде, актрисой Деми Мур, внуком Джона Кеннеди Джеком Шлоссбергом, а также поп-исполнительницей Бейонсе.